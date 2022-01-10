По словам эксперта, контроль доходов граждан будет иметь смысл только при введении контроля расходов.

В Украине могут ввести массовые проверки не только доходов, но и расходов граждан.

Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил банковский юрист Александр Ярецкий.

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По словам эксперта, контроль доходов граждан будет иметь смысл только при введении контроля расходов.

"В списке (доходов, которые, якобы, могут начать усиленно проверять), в основном доходы, которые или и так являются официальными (как, к примеру, доходы от банковских депозитов) или которые очень сложно доказать. Поэтому все это имеет смысл, если введут контроль расходов. Именно в этом суть косвенных методов. Когда человек имеет расходы не соответствующие уровню его доходов и активов. И, когда попытается их обосновать, то перечисленные выше доходы могут быть проверены. Но как можно обосновать доход, к примеру, от самозанятой деятельности, если человек никогда не был зарегистрирован как самозанятое лицо или не декларировал этот доход. А если декларировал, то что там можно проверять? То есть, вопросов на самом деле много", - говорит Ярецкий.

В то же время, глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев назвал слухи о проверках "бредом малограмотных провокаторов".

"Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно", - отметил Гетманцев.

Добровольное одноразовое декларирование: