В Украине могут ввести массовые проверки не только доходов, но и расходов граждан.
Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил банковский юрист Александр Ярецкий.
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По словам эксперта, контроль доходов граждан будет иметь смысл только при введении контроля расходов.
"В списке (доходов, которые, якобы, могут начать усиленно проверять), в основном доходы, которые или и так являются официальными (как, к примеру, доходы от банковских депозитов) или которые очень сложно доказать. Поэтому все это имеет смысл, если введут контроль расходов. Именно в этом суть косвенных методов. Когда человек имеет расходы не соответствующие уровню его доходов и активов. И, когда попытается их обосновать, то перечисленные выше доходы могут быть проверены. Но как можно обосновать доход, к примеру, от самозанятой деятельности, если человек никогда не был зарегистрирован как самозанятое лицо или не декларировал этот доход. А если декларировал, то что там можно проверять? То есть, вопросов на самом деле много", - говорит Ярецкий.
В то же время, глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев назвал слухи о проверках "бредом малограмотных провокаторов".
"Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно", - отметил Гетманцев.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.