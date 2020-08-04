В Госказначействе сообщили о перевыполнении плана поступлений в бюджет

При этом по итогам января-июля госбюджет выполнен на 94%.

В июле 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 58,0 миллиарда гривень, роспись выполнена на 111,6%. При этом возмещение НДС составило 9,1 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинская таможня похвасталась выполнением плана доходов в бюджет

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины.

"По платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 29,6 миллиарда гривень, роспись перевыполнена на 23,1 процента или 5,6 миллиарда гривень. Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали налог на добавленную стоимость (4,3 миллиарда, в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета; акцизный налог с произведенной в Украине продукции (1,2 миллиарда); налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,2 миллиарда); рентная плата за пользование недрами (0,2 миллиарда)", - говорится в сообщении Кабмина.

Согласно данным пресс-службы, поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 миллиарда гривень, или 100,4% от месячной росписи.

По итогам января-июля 2020 роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%.

По оперативным данным Госказначейства, за январь-июль 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 564,3 миллиарда гривень, или 88% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

За январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 миллиарда гривень, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 54,8 миллиарда гривень, при росписи общего фонда в отчетном периоде в сумме 100,8 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, государственный бюджет Украины в январе-июне 2020 года был выполнен с дефицитом в размере 16,7 миллиарда гривень, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 27,9 миллиарда гривень при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 42,1 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram