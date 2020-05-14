Наличных денег вне банков стало больше: свежие данные

Объем наличности вне банков в Украине за апрель вырос почти до 418 миллиардов гривень.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за апрель вырос по сравнению с мартом на 7,3% - до 417,73 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 8,7%.

Объем денежной массы вырос на 1,9% за апрель и на 7,5% с начала года – до 1,546 триллиона гривень.

Объем денежной базы вырос на 6,3% за апрель и на 7,2% с начала года - до 512 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 миллиардов гривень.

Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% – до 1,435 триллиона гривень, денежной базы - на 9,6%, до 477 миллиардов гривень.