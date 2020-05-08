За пять лет доля налички в обороте сократилась вдвое - НБУ

Безналичные операции составляют чуть более половины всех операций с платежными картами.

Уровень наличности в обращении в Украине за последние пять лет снизился до 9,7% с 17,8%.

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Об этом сказано на сайте Нацбанка со ссылкой на отчет регулятора за прошлый год.

"За последние пять лет уровень наличности в экономике уменьшился с 17,8% до 9,7% в начале 2020 года. Зато количество и объем безналичных расчетов растет. Украинцы все чаще рассчитываются карточками в магазинах, делают переводы с карты на карту", - сказано в сообщении.

Отмечается, что безналичные операции составляют чуть более половины - 50,3% - всех операций с платежными картами.

Согласно сообщению, в прошлом году Нацбанк начал цикл смягчения монетарной политики для поддержания роста экономики, снизив учетную ставку до 13,5% с 18%.

В свою очередь, смягчение монетарной политики способствовало удешевлению кредитов, в частности, ставки по гривневым кредитам бизнеса начали снижаться в конце года: в течение четвертого квартала - на 2,4 п. п. до 15,7% годовых, тогда как стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года в наличном обращении в Украине находилась наличность на общую сумму 425 миллиардов гривень, что на 6,2% больше показателя годом ранее.