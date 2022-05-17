25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

Нацбанк откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно, так как он финансирует только критические расходы бюджета.

Об этом в колонке для НВ Бизнес написал заместитель Председателя совета НБУ Василий Фурман.

"Национальный банк финансирует только критические расходы бюджета, а также откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно. Для того чтобы ускорить этот момент, Министерство финансов должно стимулировать рыночный спрос на военные ОВГЗ и постепенно заменить им финансирование бюджета НБУ", - заявил Фурман.

Он также отметил, что ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции.

"В первую очередь нужно повысить ставки. Ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции — 11% против 16,4%. Мы знаем, какие прогнозы относительно инфляции на этот год — от 20%, а также каков уровень рисков в экономике. В подобных обстоятельствах попытка удержать доходность делает ОВГЗ нерыночным инструментом. Желание получить рыночное финансирование и нежелание "идти навстречу" требованиям рынка взаимоисключающими", - заявил Фурман.

Он также отметил, что большой потенциал имеет банковская система.

"В то же время повышение ставок по военным ОВГЗ позволит привлечь гораздо больше инвесторов. Большой потенциал, в частности, имеет банковская система, гривневая ликвидность которой на 9 мая превышала 227 млрд грн, а валютная — 7,3 млрд грн", - отметил Фурман.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. гривен. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 10 до 11% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций более чем на 60 млрд гривень.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Украине прогнозируют взлет цен на пищевые продукты

ООН планирует денежные выплаты для 2 миллионов украинцев

Украина получила грант на почти 90 миллионов евро от Всемирного банка: на что пойдут деньги