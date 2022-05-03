С начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.

Около 1 тыс. юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Часть выплаченных средств повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины. Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка Украины, который по распоряжению Министерства финансов Украины погасил ОВГЗ (3,3 млрд грн - УНИАН) и осуществил выплату суммы погашения и доходов по облигациям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая апрельское погашение военных ОВГЗ, объем вложений украинских граждан и бизнеса в соответствующие ценные бумаги по состоянию на 2 мая составляет около 3,5 млрд грн, 38,3 млн долл. и 25,4 млн. евро, а нерезидентов - более 66 млн грн.

"Национальный банк и в дальнейшем призывает украинцев и международное сообщество укреплять финансовый фронт Украины, покупая военные ОВГЗ. Эта поддержка является важной для обеспечения должного отпора полномасштабной вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

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