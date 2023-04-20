Эти банкноты будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска.

Национальный банк с 25 апреля выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Андрея Пышного.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот Национальный банк с 25 апреля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года – с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что эти банкноты будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Видео дня

В НБУ напомнили, что, согласно законодательству, на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.

Банкноты в Украине - детали

Ранее в Нацбанке сообщили, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего-это банкноты старого образца номиналом 500 и 200 грн. при этом уровень подделки банкнот гривны в Украине в 2022 году снизился более чем в три раза по сравнению с 2021 годом.

На 1 апреля сумма наличных, что находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд грн.больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 грн (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет – номиналом 10 коп. (28,4% от общего количества монет в обращении).