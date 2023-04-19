Отмечается, что на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет.

На 1 апреля сумма наличных, что находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд грн. об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

В частности, в обращении находились более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн.

"Это на 40 млрд грн или на 5,6% меньше, чем на 1 января у (716,1 млрд грн). Почему? Традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения. Вот и в этом году из обращения изымались деньги, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блэкаутов из-за ракетных обстрелов РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года – 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 грн (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет – номиналом 10 коп. (28,4% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 грн (3,7% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет – номиналом 10 грн (около 1% от общего количества монет в обращении).

Ситуация с курсом в Украине-детали

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 8 копеек - до 37,88 грн за доллар.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 38,00 грн/долл.