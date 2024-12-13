Серебряная монета имеет номинал 10 гривен.

Национальный банк Украины посвятил памятную монету достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций. Как сообщили в пресс-службе НБУ, название новой памятной монеты из серебра - "Цифровое государство".

На аверсе памятной монеты "Цифровое государство" в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, которое с помощью новейших технологий объединило все аспекты жизни своих граждан.

На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не является случайным - в нем зашифровано название UKRAINE, которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр. Внизу справа указана надпись ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на которую наведен стилизованный курсор компьютерной "мышки".

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Отмечается, что памятная монета "Цифровое государство" имеет номинал 10 гривен, изготовлена в форме квадрата из серебра 999 пробы. Тираж - до 7 500 штук. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 09 января 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Памятные монеты в Украине

6 декабря Национальный банк представил новые памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", вдохновленные легендами о героических воинах Запорожской Сечи - казаках-характерниках, как оберег для военнослужащих.

25 июня Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины". Эта монета посвящена самоотверженному труду военных медиков, которые обеспечивают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

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