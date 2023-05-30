Тираж монеты, посвященной Павлу Скоропадскому, составил 30 тысяч штук.

Национальный банк Украины 30 мая ввел в обращение памятную монету "Павел Скоропадский". Она посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Монета номиналом 2 гривни из нейзильбера выпущена тиражом в 30 тысяч штук.

"Потомок древнего казацкого рода Павел Скоропадский после прихода к власти уделял большое внимание решению экономически-финансовых проблем государства, ввел земельные реформы, развивал вооруженные силы украинского государства, также значительными были достижения в сфере национально-культурной политики - он способствовал созданию в Украине целого ряда национально-государственных научных и культурно-образовательных институтов", - отметили в НБУ.

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На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины и надпись "Украина", год чеканки монеты - 2023, на фоне стилизованного развивания флагов - треугольник, символизирующий определенный культурный, экономический расцвет украинского государства при гетманате Скоропадского, который обрамляют надписи: "украинизация", "образование", "гривня"; вверху на зеркальном фоне - номинал 2 и графический знак гривни; внизу - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещен портрет Павла Скоропадского, слева от которого - композицию, символизирующую события украинской революции, вверху на зеркальном фоне годы жизни 1873-1945; внизу надпись "Павел Скоропадский".

Другие памятные монеты НБУ

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 мая презентовал новую оборотную памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривень. Она будет обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

30 ноября 2022 НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "государственные символы Украины". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

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