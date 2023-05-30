НБУ презентовал новую памятную моенту / коллаж УНИАН с фото НБУ

Национальный банк Украины 30 мая ввел в обращение памятную монету "Павел Скоропадский". Она посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Монета номиналом 2 гривни из нейзильбера выпущена тиражом в 30 тысяч штук.

"Потомок древнего казацкого рода Павел Скоропадский после прихода к власти уделял большое внимание решению экономически-финансовых проблем государства, ввел земельные реформы, развивал вооруженные силы украинского государства, также значительными были достижения в сфере национально-культурной политики - он способствовал созданию в Украине целого ряда национально-государственных научных и культурно-образовательных институтов", - отметили в НБУ.

Видео дня

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины и надпись "Украина", год чеканки монеты - 2023, на фоне стилизованного развивания флагов - треугольник, символизирующий определенный культурный, экономический расцвет украинского государства при гетманате Скоропадского, который обрамляют надписи: "украинизация", "образование", "гривня"; вверху на зеркальном фоне - номинал 2 и графический знак гривни; внизу - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещен портрет Павла Скоропадского, слева от которого - композицию, символизирующую события украинской революции, вверху на зеркальном фоне годы жизни 1873-1945; внизу надпись "Павел Скоропадский".

Что размешено на новой памятной монете "Павел Скоропадский" / инфографика НБУ

Другие памятные монеты НБУ

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 мая презентовал новую оборотную памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривень. Она будет обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

30 ноября 2022 НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "государственные символы Украины". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

Вас также могут заинтересовать новости: