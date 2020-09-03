Дальнейшая монетарная политика Нацбанка будет зависеть от ситуации с COVID-19.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% второй раз подряд.

Как говорится в материалах НБУ, ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.

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Коронавирус и его последствия

«Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности. Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего секторе услуг», - сказано в документе.

Восстановление потребительского спроса

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%, учитывая устойчивый тренд восстановления потребительского спроса и указанные риски.

«Удержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике», - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

Учетная ставка

Отмечается, что предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться в динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях, также продолжается удешевление кредитных ресурсов.

«К тому же Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования, а также работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Это поддержит тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения», - сказал Шевченко.

Согласно материалам НБУ, дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.

«В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. Зато на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики», - говорится в материалах регулятора.

Сотрудничество с МВФ

Кроме того, сообщается, что основным предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Сотрудничество с Фондом важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов. Средства от них будут направлены как на финансирование противоэпидемических мероприятий, так и на инфраструктурные проекты, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность», - сказано в сообщении.

Предыдущая учетная ставка

Национальный банк Украины с 12 июня снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

23 июля 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

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Автор: Екатерина Жирий