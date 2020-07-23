НБУ сохранил учетную ставку на уровне исторического минимума

Согласно прогнозу НБУ, в последующие годы экономика Украины вернется к росту на уровне около 4%.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

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Как говорится в материалах НБУ, правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой - оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня.

Отмечается, что Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%. Согласно прогнозу регулятора, глубокое падение осталось позади - во втором квартале, и в последующие годы экономика Украины вернется к росту на уровне около 4%.

"В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

По данным НБУ, во втором полугодии экономика начала восстановление, и смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление.

"Впрочем, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом. Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил реализацию планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях", - отметил Шевченко.

По его словам, с учетом постепенного ускорения инфляции и определенного баланса рисков, правление Национального банка сохранило учетную ставку на уровне 6%.

"Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года. В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики", - подчеркнул глава НБУ

Он отметил, что предыдущее снижение учетной ставки еще не полностью отразилось в стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однозначном уровне участники финансовых рынков должны быть уверены в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием.

"Сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса", - сказал Шевченко.

Сообщается, что следующее заседание правления Нацбанка Украины по вопросам монетарной политики состоится 3 сентября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 июня снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

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