НБУ ожидает прогресса в переговорах Украины с МВФ.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 8% годовых.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Прогноз Национального банка также предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.

Отмечается, что ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления. В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.

Кроме того, НБУ ожидает прогресса в переговорах Украины с Международным валютным фондом.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в предстоящие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику", - говорится в материалах регулятора.

В то же время выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках. Это также позволит удерживать международные резервы на уровне 29-31 млрд долл. в 2021-2023 годах.

Учетная ставка в июне:

В июне Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

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Автор: Екатерина Жирий