Баланс недели: Рада защитила валютных заемщиков, Кабмин назначил главу Налоговой, а Нацбанк повысил учетную ставку

Верховная Рада защитила валютных заемщиков и продлила растаможку авто на "евробляхах", Кабмин назначил Алексея Любченко главой Налоговой службы сроком на пять лет, а Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5 процентов - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Завершение уходящей недели принесло обнадеживающие новости о борьбе Украины с пандемией коронавируса, погрузившей мир и нашу страну в пучину экономического кризиса. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страна вышла на пик заболеваемости COVID-19 и сейчас ситуация постепенно начала стабилизироваться.

В подтверждение сказанному ряд областей начали выходить с «красной» карантинной зоны. Еще на прошлых выходных из нее вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области, а теперь, по словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, кандидатом на выход является Черновицкая область.

Впрочем, некоторая стабилизация не означает существенного улучшения ситуации. Если вышедшие с «красной» зоны области могут сделать определенную передышку, то главного города страны - Киева это не касается – здесь локдаун продлен до 30 апреля.

Кроме этого, с 15 апреля в «красную» карантинную зону попала Полтавская область, а на прошлых выходных туда же была отнесена Харьковская область.

Таким образом, по ситуации на середину апреля в «красной» зоне находилось 12 областей и Киев.

Усложняет и так непростую ситуацию в стране растущая угроза национальной безопасности из-за стягивания путинской Россией к границе с Украиной большого количества войск. Пока президент Владимир Зеленский пытается разрядить ситуацию, проводя переговоры с лидерами США, Франции и Германии, российские агрессивные действия уже начали бить по украинской финансовой системе.

«До концентрации войск России на востоке инвесторы-нерезиденты активно покупали облигации внутреннего государственного займа. К сожалению, провокационные действия России на границах ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка. На данный момент наблюдается небольшой спрос со стороны нерезидентов», - сообщил замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

Защита валютных заемщиков и растаможка «евроблях»

На уходящей неделе продуктивную работу продемонстрировала Верховная Рада.

Во вторник парламент решил помочь украинским валютным заемщикам и принял закон, предусматривающий проведение обязательной реструктуризации долгов по кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Закон предусматривает конвертацию долгов в гривню по среднему курсу, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации. Также предусмотрено списание всех долгов по неустойке, штрафов и пеней.

В этом вопросе депутатов поджимало время, поскольку 21 апреля в Украине утратит силу закон о моратории на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Провал голосования грозил появлением острой социальной проблемы в стране и возможными широкомасштабными протестами.

Верховная Рада также внесла изменения в Налоговый кодекс, чтобы сбалансировать налогообложение граждан, которые имеют долги по потребительским кредитам в иностранной валюте под залог жилья, а также оказала поддержку украинцам с невыполненными обязательствами по таким кредитным договорам.

Независимая ассоциация банков Украины оценила убытки украинских банков от принятого парламентариями закона о принудительной реструктуризации кредитов в более 10 миллиардов гривень.

На уходящей неделе Верховная Рада также вернула больничные выплаты по временной нетрудоспособности.

Парламент, однако, не только решал проблемы валютных займов и больничных, но и принял решение о продлении сроков растаможки автомобилей на «евробляхах». Депутаты приняли закон, который предлагает новую формулу для растаможивания таких автомобилей, ввезенных до 2021 года.

Согласно этой формуле, которая будет действовать на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу, одному гражданину можно будет растаможить можно только автомобиль одной категории (один легковой, один грузовой, один прицеп), а сам автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро-2».

Для поддержки такого решения Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которыми снижается штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривень до 8,5 тысяч гривень.

К слову о таможне, на этой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к двенадцати лицам, связанным с контрабандой. Это в дополнение к тем десяти лицам, на которых СНБО наложил санкции на прошлой неделе.

Среди других важных решений парламента можно вспомнить о поддержке в первом чтении законопроекта, который предусматривает создание в стране виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний «Дія.City».

Верховная Рада также приняла закон, который позволяет осуществить сертификацию оператора системы передачи - госкомпании «Укрэнерго» по модели ISO (Independent System Operator).

«Новый-старый» глава Налоговой

На уходящей неделе Кабинет министров, наконец-то, нашел постоянного руководителя Государственной налоговой службы. На эту должность сроком на пять лет правительство назначило Алексея Любченко.

Он работал главой Налоговой с апреля прошлого года, но тогда Кабмин заключил с ним контракт только на срок действия карантина.

Уже на этой неделе Любченко и вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовали амбициозные планы по цифровизации налоговой сферы.

В частности, они заявили о запуске антикоррупционного проекта «е-Акциз», предусматривающего внедрение осенью этого года виртуальной акцизной марки для вывода рынка подакцизных товаров из тени. Пилотной сферой использования таких марок станет алкогольная продукция.

Кроме этого, Минцифры на уходящей неделе сообщило, что уже в апреле планирует запустить первые налоговые услуги на портале госуслуг «Дія» и в одноименном мобильном приложении.

Через «Дія», в частности, можно будет задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы физлиц-предпринимателей (единый налог и единый социальный взнос), получить справку о доходах и уплаченных налогах, а также просмотреть данные о состоянии расчетов с бюджетом.

Кроме кадровых решений, Кабмин на этой неделе усилил адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточил требования при их назначении. В частности, предлагается пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, а именно при назначении жилищных субсидий теперь будут учитываться полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и прочего.

Правительство уделило внимание и повышению обороноспособности страны, что особенно актуально в условиях непрекращающихся провокаций со стороны России.

Кабинет министров утвердил проект указа президента о решении СНБО по утверждению Стратегии развития национального оборонно-промышленного комплекса.

Кроме этого, правительство утвердило политику собственности государственного концерна «Укроборонпром», которая определяет основные задачи, которые возложены на концерн и его участников, а также устанавливает ключевые показатели эффективности «Укроборонпрома».

Рост учетной ставки и ухудшение прогноза инфляции

На уходящей неделе Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5 процентов годовых после повышения ее до 6,5 процентов в марте. Как сообщили представители НБУ, этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 и возвращение ее к цели в 5 процентов.

Хотя прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне до конца года, но в самом регуляторе допускают, что в случае ускорения инфляции могут пойти и на новое повышение ставки.

Очевидно, что потребительская инфляция в Украине после периода затишья вновь набирает обороты.

По данным Государственной службы статистики, инфляция в марте в годовом выражении выросла до 8,5 процента, ускорившись с 7,5 процентов в феврале. В первые два месяца года инфляция также стабильно росла.

Такая тенденции нашла свое отражение в прогнозе НБУ, опубликованном на этой неделе. В частности, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции с 7 процентов до 8 процентов в 2021 году с учетом фактора постепенного восстановления мировой экономики и усиления инфляционного давления.

Согласно прогнозу, пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года, а уже осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5 процентов плюс-минус 1 процентный пункт в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем.

Ускорение инфляции в начале года НБУ объяснил ростом потребительского спроса (в частности, за счет повышения зарплат), мировых цен на продовольствие и энергоносители, оживлением глобальной экономики, эффектами от худших урожаев, а также фактором низкой базы сравнения.

Помимо ухудшения оценки инфляции, Нацбанк ухудшил прогноз по росту реального ВВП страны в этом году с 4,2 процента до 3,8 процента. По оценке НБУ, это во многом связано с карантинными ограничениями, но есть еще и ряд других причин.

«Во-первых, введение новых карантинных ограничений привело к угнетению деловой активности. Во-вторых, эффект низких прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота. В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияли на ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках. Сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта», - подчеркнули в НБУ.

По прогнозу Нацбанка, начиная со второго квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос.

Следующая неделя, как и завершение этой недели, обещает принести дожди и умеренное тепло по всей территории страны. Аграрии при наступлении хорошей погоды продолжат весенние посевные работы, которые при обилии влаги в грунте обещают хорошую отдачу летом и осенью.

На следующей неделе Госстат сообщит данные о промышленном производстве за первый квартал и показатели розничной торговли.

Внимание страны также будет приковано к ситуации на восточном фронте и борьбе с пандемией коронавируса, включая расширение кампании по вакцинации населения. Будем надеяться, что нас ждут позитивные новости.

Павел Степанец

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