Пока банковские отделения будут работать бесперебойно.

Национальный банк Украины в связи с введением военного положения рассказал, как будет работать банковская система.

Банки будут работать в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Также обеспечивается доступ к сейфовым ящикам, ограничений на безналичные расчеты пока нет, а банки подкрепляются наличными деньгами.

Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности приостановление работы валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

НБУ постановил ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий.

Также регулятор запретил выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Кроме того, введен мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).

Также НБУ остановил осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины.

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