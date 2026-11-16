После остановки производства 'Королевского вкуса' РФ нанесла новый удар по заводу: детали

Потеряны значительные объемы готовой продукции.

Российские оккупанты продолжили атаковать производственные мощности компании "Королевский вкус" даже после остановки ею производства. Это привело к потерям больших объемов готовой продукции, сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный.

"Остановка производства компании "Королевский вкус" оказалась вынужденным, но необходимым решением. Сегодня в результате вражеского удара предприятие понесло значительные повреждения", – говорится в заявлении.

По словам Тертичного, сокрушительный удар вызвал масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также утрачены большие объемы готовой продукции.

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Спикер отметил, что в настоящее время команда компании работает над ликвидацией последствий удара. Компания "Королевский вкус" известна как производитель масла, соусов, майонезов и бакалеи.

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Напомним, в пятницу, 13 ноября, компания "Королевский вкус" заявила о приостановке производства и прекращении закупок масличных культур из-за проблем с электроснабжением и военных угроз.

Отмечается, что постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников. Также было сообщено о сокращении персонала.

Ранее из-за массированных ударов оккупантов крупнейший в Украине производитель масла и один из ведущих мировых производителей и экспортеров агропромышленной продукции – агрохолдинг "Кернел" – остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

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