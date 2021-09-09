Как отметил глава НБУ, сворачивание антикризисных монетарных мер отвечает направлению монетарной политики Национального банка.

Национальный банк Украины сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в соответствии с анонсированным графиком, с начала IV квартала будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Это решение согласуется с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.

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"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему, учитывая сохранение высокого профицита ликвидности", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки – 29 сентября.

"Прекращение осуществления Национальным банком операций по процентному свопу не означает потерю заинтересованности со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", - дополнил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

Долгосрочное рефинансирование:

Национальный банк Украины в 2020 году ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.

Во втором полугодии 2020 года Нацбанк ввел новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране - процентный своп с банками.

Автор: Екатерина Жирий