На восстановление Украины после войны необходимо $349 миллиардов. Убытки были подсчитаны Еврокомиссией, Кабмином и Всемирным банком.
Об этом говорится в отчете Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA).
Отмечается, что в ближайшие месяцы заявленная сумма возрастет, поскольку активные боевые действия на территории Украины продолжаются.
"Быстрая оценка причиненных убытков и нужд восстановления ( RDNA) является первой комплексной оценке последствий войны в двадцати различных секторах после российского вторжения", - добавили в отчете Всемирного банка.
По состоянию на 1 июня 2022 года убытки секторам оцениваются на уровне около $97 миллиардов:
- жилой сектор (40% от общего объема причиненного ущерба);
- транспорт (31%);
- торговля и промышленность (10%).
Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Харьковская области, за ними идут Киевская, Черниговская и Запорожская области.
Напомним, по оценкам KSE, прямые убытки экономики Украины из-за войны выросли до $108,3 миллиарда.