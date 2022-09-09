Ожидается, что в ближайшие месяцы заявленная сумма возрастет, поскольку активные боевые действия на территории Украины продолжаются.

На восстановление Украины после войны необходимо $349 миллиардов. Убытки были подсчитаны Еврокомиссией, Кабмином и Всемирным банком.

Об этом говорится в отчете Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA).

Отмечается, что в ближайшие месяцы заявленная сумма возрастет, поскольку активные боевые действия на территории Украины продолжаются.

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"Быстрая оценка причиненных убытков и нужд восстановления ( RDNA) является первой комплексной оценке последствий войны в двадцати различных секторах после российского вторжения", - добавили в отчете Всемирного банка.

По состоянию на 1 июня 2022 года убытки секторам оцениваются на уровне около $97 миллиардов:

жилой сектор (40% от общего объема причиненного ущерба);

транспорт (31%);

торговля и промышленность (10%).

Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Харьковская области, за ними идут Киевская, Черниговская и Запорожская области.

Напомним, по оценкам KSE, прямые убытки экономики Украины из-за войны выросли до $108,3 миллиарда.

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