По подсчетам KSE Institute, сумма косвенных потерь отраслей экономики предварительно оценивается в 3,7 триллиона гривень ($128,8 млрд).

По состоянию на 1 августа прямые убытки экономики Украины из-за поврежденных и разрушенных жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляют 2,9 триллиона гривень ($108,3 млрд).

Об этом свидетельствуют подсчеты, которые ведет KSE Institute совместно с правительственными органами.

По сравнению с данными от 13 июня общая сумма задокументированных убытков в результате боевых действий выросла на $12,8 млрд.

"Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья. Это самая большая доля в общем объеме убытков. Прямые убытки из-за разрушения многоэтажек составляют $42,3 млрд, и еще $5,4 млрд убытков нанесены владельцам частных домов. На втором месте в общем объеме прямых убытков от повреждений и разрушений - сфера инфраструктуры с суммой в $31,6 млрд. Убытки нанесенные предприятиям и промышленности оцениваются уже в $8,8 млрд", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что рост общей суммы убытков также связан и с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов образования, здравоохранения и социальной сферы.

"По состоянию на 27 июля разрушено 2217 образовательных учреждений на $3,8 млрд, 903 медучреждения, что нанесло ущерб в $1,6 млрд и 89 учреждений социальной сферы на более чем $300 млн", - отметили в KSE.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 388 предприятий, 43,7 тыс. сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 18 гражданских аэропортов, 105,2 тыс. легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружения, 27 торговых центров, 28 нефтебаз.

Косвенные убытки Украины из-за войны

По подсчетам KSE Institute, сумма косвенных потерь отраслей экономики предварительно оценивается в 3,7 триллиона гривень ($128,8 млрд).

"Частичная или полная остановка деятельности предприятий, инфраструктурных объектов и учреждений приводят к полной или частичной остановке деятельности, потере доходов, росту расходов, связанных с войной. Наибольшая доля косвенных потерь в результате полномасштабной войны, которую начала Россия, сфере промышленности и украинским предприятиям - $29,8 млрд", - отметили эксперты.

По их оценкам, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет почти 5,4 трлн грн ($185 млрд).

"40% от этой суммы нужны на восстановление жилого фонда - $75,3 млрд. Еще $42,3 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Украины. $18,3 млрд и $17,5 млрд - потребности в восстановлении промышленности и предприятий агропромышленного комплекса и земельных ресурсов соответственно", - отмечается в отчете.

В KSE Institute добавляют, что эти оценки не учитывают общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений и разрушений. По оценкам украинского правительства, с учетом этих категорий, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет $750 млрд.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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