Шмыгаль также отметил, что система сама поможет украинцам определить, могут они рассчитывать на выплату помощи или нет.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в Украине 206 тысяч человек подали заявки на получение госпомощи в размере 8 тысяч гривень.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте такжеФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч

Шмыгаль напомнил, что ФОПы, которые находились в "красных зонах", но так и не успели получить госпомощь до отмены локдауна в их регионе, могут получить полагающуюся им госпомощь.

Заявления на оформление госпомощи должны быть поданы через систему "Дія".

Шмыгаль также отметил, что система сама поможет украинцам определить, могут они рассчитывать на выплату помощи или нет.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц