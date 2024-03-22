Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что поступление средств в Украину ожидается в течение 2-3 дней.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение четвертого транша Украине на сумму примерно 880 миллионов долларов. Как сообщается на сайте МВФ, они должны поступить в Украину в течение двух-трех дней.

"Власть продолжает сильно работать в рамках EFF в сложных условиях, отвечая всем, кроме одного количественным критериям эффективности на конец декабря, всем структурным ориентирам до конца февраля и всем ориентировочным целям", - сказано в пресс-релизе.

Там отметили, что в течение 2023 года украинская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в частности благодаря устойчивым показателям роста, резкой дезинфляции и поддержке достаточного уровня резервов.

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В МВФ прогнозируют, что в 2024 году Украина столкнется с некоторыми неблагоприятными факторами и ожидают замедления темпов роста экономики на 3-4%.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что поступление средств в Украину ожидается в течение 2-3 дней. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов, которые должны помочь и дальше сохранять макрофинансовую стабильность.

Сотрудничество Украины с МВФ - детали

12 февраля в Киев прибыла миссия МВФ для проведения встреч с представителями власти Украины и другими партнерами. С 13 февраля под координацией МВФ начал работу Фонд по развитию способности Украины (UCDF), предусматривающий финансирование расширенной технической помощи для реализации программ экономических реформ украинскими органами власти.

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