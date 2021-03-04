Глава "Слуги народа" подчеркнул, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.

Миссия МВФ должна вернуться в Украину в апреле этого года, после того, как утратит силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Общественное.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - пояснил Корниенко.

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

Читайте такжеШмыгаль назвал пять требований к Украине для получения транша МВФ

Сотрудничество Украины и МВФ: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта бюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась без принятия решения о просмотре программы stand-by.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, с чем связана задержка с кредитованием МВФ

Тарифы на газ в Украине

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей. С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН