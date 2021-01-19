Кабинет министров опубликовал постановление, которым с февраля вводится предельная цена газа для бытовых потребителей в размере 6,99 грн за куб. м.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
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"Установить с 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 г., предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)", - сказано в постановлении.
Для возможности установления предельной цены на природный газ Кабмин внес его в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.
Кроме того, Кабмин обязал поставщика газа "последней надежды" не превышать установленную в феврале-марте 2021 года предельную цену продажи газа.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
- 18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.
- Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.
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