В Украине уже шестой месяц идет полномасштабная война, которую начал против нашего мирного государства кровавый российский агрессор. Эта беда в первые дни настолько объединила граждан, что уровень преступности, по официальным данным снизился почти до нуля.

Однако с течением времени несмотря на все сложности экономическая активность начала восстанавливаться. И вместе с этим финансовые мошенники и аферисты вернулись к старому "ремеслу", пополнив свою "копилку" новыми ловушками для доверчивых украинцев.

Одной из самых популярных схем по выкачиванию средств из граждан в условиях военного положения являются фейковые объявления о сборе средств на помощь армии или вынужденным переселенцам.

На самом деле, сбором средств на нужды украинских военных, переселенцев и других нуждающихся от 24 февраля начали заниматься и рядовые граждане, которые имеют возможность закупать и доставлять необходимые, порой дефицитные вещи.

Аферисты пытаются нагреть руки на волонтерстве

Однако аферисты, пользуясь добрыми намерениями сограждан помочь друг другу, пытаются нагреть руки на этом важном деле. И делают они это виртуозно и разными способами. Начиная от отправки сообщений в социальных сетях с просьбой пожертвовать средства и заканчивая созданием мошеннических сайтов, которые визуально похожи на настоящих ресурсы благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку героических Вооруженных сил Украины.

В первом случае максимум можно потерять средства, которые планировали потратить на благотворительность. Во втором – есть риск того, что аферисты при условии разглашения персональных данных украдут все имеющиеся средства с банковской карты.

Для того, чтобы защититься от такого вида мошенничества необходимо обязательно проверять информацию о тех, кому собираетесь перечислить средства, а также никогда нельзя разглашать персональные данные, а именно CVV-код и ПИН-код банковской карты.

Аферисты размещают выгодные предложения по несколько раз более низкой цене

Не менее распространенным видом мошенничества сейчас является аренда несуществующей недвижимости. Аферисты, пользуясь потребностью украинцев в жилье, размещают выгодные предложения по в несколько раз более низкой цене.

Когда звонишь по такому объявлению, оказывается, что владелец находится где-то за городом и ему для того, чтобы придержать для вас этот вариант, необходимо убедиться в серьезности намерений. Поэтому он просит перечислить предоплату. Как только аферист получит средства, сразу выключает телефон. Как следствие, жертва остается и без жилья, и теряет деньги.

Чтобы избежать такого печального сценария, необходимо помнить простое правило: никогда нельзя перечислять никаких, даже символических средств за жилье, которое вы даже в глаза не видели. Если так называемый владелец просит деньги под любым предлогом заранее, можно почти со сто процентной уверенностью считать, что это – мошенник!

Еще одной распространенной схемой аферистов в условиях военного положения стали фейковые эвакуационные перевозки. Это очень циничная и безжалостная афера на горе граждан, ведь, заботясь о безопасности своих родных и близких, люди готовы отдать последнее, чтобы уберечь их. Однако, отправив деньги мошеннику, люди остаются и без кровных, и без жизненно необходимого транспорта.

Для того, чтобы уберечься от этого никогда нельзя перечислять деньги, если не имеете полной уверенности, куда они пойдут. Эвакуационные рейсы из опасных районов организует государство. Они бесплатны. Также есть много неравнодушных людей, которые собственным транспортом вывозят тех, кто в этом нуждается. Преимущественно они объединяются в тематических сообществах в социальных сетях и предоплаты обычно не берут.

Если и придется что-то уплатить за услугу, то только по факту, когда человека вывезут. Не спешите переводить средства и попробуйте договориться о расчете за фактически оказанную помощь.

Распространенной схемой аферистов стал вывоз мужчин призывного возраста заграницу

Еще одной распространенной схемой аферистов стал вывоз мужчин призывного возраста заграницу. Они обещают беспрепятственный выезд из Украины через пункты пропуска или вне их. Оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, и берут также в криптовалюте. Некоторые из таких предложений - обманом вытягивают средства из граждан, другие – втягивают их в криминальную деятельность.

Для того, чтобы не попасть на крючок аферистов, не стоит доверять вражеской пропаганде, которая пытается скомпрометировать национальное сопротивление и обвинить защитников Украины в коррупции.

Украинские пограничники эффективно противодействуют попыткам нарушения государственной границы нашей страны. Факты коррупции разоблачаются, а виновных привлекают к ответственности за преступления, связанные с попытками подкупа должностных лиц, организацией незаконного перемещения через границу с использованием поддельных документов.

В сегодняшних сложных условиях, в которых мы вынуждены жить, стоит быть особенно осторожным. Необходимо включать критическое мышление и проверять подробно информацию перед тем, как отправить кому-то средства. Соблюдение простых правил и понимания очевидных истин помогут разоблачить злые намерения любого афериста и сохранить семейному бюджету кругленькую сумму.

Богдан Слуцкий