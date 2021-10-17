Карты будут закрыты с 13 декабря.

Все карты Monobank в польских злотых будут закрыты.

Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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Как говорится в сообщении, карты будут закрыты с 13 декабря. Суммы, которые на момент закрытия будут на картах, будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.

"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас перевести все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневую карточку", - отметили в банке.

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты Monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам Monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что Monobank готовится запускать свои банкоматы.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений Monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко