Monobank получил эксклюзивные права на осуществление необычных денежных переводов.

Monobank изменит мобильное приложение в части денежных переводов, которые совершают родители на карты несовершеннолетних детей.

Об этом заявил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Как отметил Гороховский, monobank получил эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты.

"Теперь, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним в приложении, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя", - рассказал Гороховский.

Кроме того, после обновления оба родителя могут подвязать себе в приложении карту своего ребенка, где будут видны все прохождения по счету.

"Настоящие платежи от Санты и Зубной феи только в приложении monobank, а любые другие платежи от них – китайская подделка. P.S. Зубная фея и Санта просили детей и родителей обновиться до последней версии", - подчеркнул Гороховский.

Cбой в работе системы:

22 октября 2021 года клиенты monobank заявили о проблемах при проведении транзакций с картой VISA. При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое.

Платежная система выдавала ошибку как при попытке совершить транзакцию онлайн-платежом, так и при попытке оплатить покупку в магазине при помощи карты.

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко