Текущий объем резервов обеспечивает финансирование более 5 месяцев будущего импорта.

По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38,973 млрд долл. США.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в октябре резервы снизились на 1,9%, что обусловлено интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. В то же время оба фактора в значительной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в течение октября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, операции Нацбанка на валютном рынке.

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"В октябре 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3,352 млрд долл. и выкупил в резервы 14 млн долл. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 3,338 млрд долл. по сравнению с 2,691 млрд долл. в сентябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост интервенций прежде всего обусловливался ситуативным увеличением спроса на валюту в первые дни перехода от фиксации курса к режиму управляемой гибкости курса.

Так, со 2 по 6 октября чистая продажа валюты Национальным банком на валютном рынке составила 1,152 млрд долл., и почти половину этого объема НБУ продал в первый день действия нового курсового режима. В дальнейшем интервенции регулятора по продаже валюты стабилизировались до уровня, наблюдавшегося к моменту перехода к управляемой гибкости курса.

Кроме этого, на динамику резервов влияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 3,313 млрд долл. Из этой суммы:

- 1,590 млрд долл. - макрофинансовая помощь от ЕС;

- 1,150 млрд долл. - грант от США через целевой Фонд Доноров Всемирного банка;

- 572,7 млн долл. - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 892,5 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 80,1 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.

Международные резервы во время войны

Золотовалютные резервы-высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы достигли самого высокого уровня за всю историю независимости Украины - 41,72 млрд долл., главным образом, за счет финансовой поддержки иностранных союзников Украины.

В сентябре резервы уменьшились на 3,2% из-за операций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

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