Международные резервы Украины в апреле выросли до почти 36 млрд долларов.

По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 35,943 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года).

"В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Видео дня

В целом в течение апреля 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 5,852 млрд долл. Из них 2,7 млрд поступило в рамках новой программы МВФ; 1,65 млрд долл. составила макрофинансовая помощи от ЕС; 1,25 млрд долл.- от США через трастовый фонд Всемирного банка; 242,6 млн долл.- от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

При этом правительство Украины в апреле выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 107,4 млн долл.

Также на динамику резервов повлияли операции НБУ на валютном рынке Украины. В апреле регулятор продал на валютном рынке 1,374 млрд долл. и выкупил в резервы 3,7 млн долл.

Кроме этого, на изменение резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют - так, в апреле стоимость финансовых инструментов увеличилась на 128,7 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта", - сообщили в НБУ.

Международные резервы во время войны

В течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривны.

Международные резервы Украины в январе 2023 года выросли на 5% и по состоянию на 1 февраля составили 29,9 млрд долл.

В феврале 2023 года международные резервы Украины снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 года составили 28,864 млрд долл.

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет – 31,88 миллиарда долларов.

В Национальном банке отметили, что объем поступлений от международных партнеров в этом году может превысить 42 млрд долл. Они, в частности, будут способствовать росту международных резервов до около 35 млрд долл. в конце 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: