С прошлого года Украина ожидает два транша Всемирного банка по 350 миллионов долларов, а также второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро.

Украина получит помощь от Европейского Союза и Всемирного банка в случае продолжения сотрудничества с МВФ.

Читайте такжеМиссия МВФ продолжает свою работу в Украине - представитель ФондаОб этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

"Подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 миллионов евро). Также с прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по 350 миллионов долларов. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств", - сказал министр.

По словам Марченко, условиями получения первого транша является staff level agreement (соглашение на уровне персонала) с МВФ, а для второго транша - принятие пакета аграрных законов.

"Верховная Рада будет заседать через каждую неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 миллионов долларов - два транша Всемирного банка", - отметил глава Минфина.

Что этому предшествовало

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро.

9 декабря Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий