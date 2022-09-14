Ограничения были введены из-за хищения средств из государственного бюджета Украины.

Совет Европейского союза снял санкции с президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и их сыновей. Ограничения были введены из-за хищения средств из государственного бюджета Украины.

Об этом говорится в обнародованном решении Совета ЕС

"5 марта 2014 года Совет ЕС принял регуляторное решение № 208/2014. На основе пересмотра, проведенного Советом ЕС, в отношении четырех лиц, к которым срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информация об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I к Регламенту № 208/2014", - говорится в документе.

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Таким образом, из списка лиц, на которых распространялись санкции ЕС за ненадлежащее использование бюджетных фондов или за связанные с этим служебные злоупотребления, исключены:

Виктор Янукович;

Виктор Пшонка;

Александр Янукович;

Артем Пшонка.

Как ранее сообщал УНИАН в ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович во время Революции Достоинства сбежал из Киева и перестал выходить на связь.

Верховная Рада 22 февраля 2014 года приняла постановление о самоустранении Януковича от президентских обязанностей и назначила внеочередные выборы президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении Россией войны против Украины.

В августе Совет ЕС ввел новые санкции в отношении Януковича и его сына Александра в связи с российской войной против Украины.

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