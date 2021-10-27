Правоохранители провели спецоперации и изъяли сотни тонн поддельных антисептиков.

Служба безопасности Украины системно противодействует преступлениям, связанным с пандемией COVID-19, благодаря этому удалось предотвратить хищение COVID-средств на почти 1 млрд гривень.

В значительной степени такого результата удалось достичь благодаря работе на опережение – когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений" и не допустила фактического хищения средств, сообщает пресс-центр спецслужбы.

СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций при закупках медицинского оборудования для больниц, которые задействованы в борьбе с пандемией.

Читайте такжеНа Черниговщине двух местных жителей уличили в фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов (фото)В ходе спецопераций СБУ изъято 200 тонн поддельных антисептиков, а также прекращено изготовление и продажа населению опасных для здоровья фальсифицированных средств дезинфекции.

Продолжается системная работа СБУ также в киберсфере. С начала пандемии спецслужба заблокировала 3 000 ресурсов распространению дезинформации про коронавирус; блокировала сотни попыток фальсификаций медицинских баз данных (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинованих людей); постоянно прекращает схемы подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19. В этом же году власти Украины создали Фонд борьбы с COVID-19, в который направили миллиарды гривень.

Автор: Лариса Бекета