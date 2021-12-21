Основными факторами, влияющими на инвестиционные решения, являются коррупция и проблемы в сфере защиты прав собственности.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020-м по сравнению с предыдущим годом уменьшился более чем на 2 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в исследовании Офиса эффективного регулирования (BRDO), результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

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"Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в последнее время значительно сокращается. В 2020 году их объем составил 453 млн долларов, а в 2019 – 2,61 млрд долларов. Значительную роль здесь играет ковид-кризис, однако общий тренд не является позитивным для нашей страны", - отметила главный экономист BRDO Юлия Корнеева.

По ее словам, основными факторами, влияющими на инвестиционные решения, являются коррупция и проблемы в сфере защиты прав собственности.

Сейчас Украина по индексу восприятия коррупции в рейтинге за 2020 год занимает 117-е место из 180, что свидетельствует о значительных проблемах с коррумпированностью. По индексу экономических свобод Украина имеет худший результат среди стран Европы.

BRDO:

Офис эффективного регулирования (BRDO) — независимый аналитический центр в сфере эффективного регулирования с фокусом на внедрении. BRDO создан в 2015 году как неправительственная некоммерческая организация для помощи правительству в проведении средне - и долгосрочных экономических реформ, для улучшения бизнес-среды в условиях политической нестабильности.

Стратегия экономического развития:

Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Украины до 2030 года, согласно которой с 2025 года планируется привлекать ежегодно не менее 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине за III квартала 2021 года зафиксирован "рекордный уровень" прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов. По его словам, при этом за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов.

Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что поступление иностранных инвестиций в Украину остается низким и не играет существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке. Он пояснил, что за первые 9 месяцев 2021 года без учета $5,2 млрд реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составляли лишь $744 млн.

14 декабря 2021 года премьер0министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Украину по результатам 2021 года может достичь 6,5 млрд долл.