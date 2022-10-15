Это произойдет впервые за 30 лет членства Украины во Всемирном банке и МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год.

Об этом Марченко сообщил в Facebook.

Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ", - написал он.

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Марченко отметил, что для него большая честь представлять Украину на международной финансовой арене.

Он также выразил надежду, что новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами-членами Всемирного банка и МВФ.

Как отметили в Министерстве финансов, Всемирный банк и МВФ выбирают председателя Совета управляющих на основе региональной ротации. В 2023 году председательство перейдет к странам-членам Европы и Центральной Азии.

Финансирование Украины от МВФ и Всемирного банка

13 октября в Украину поступило 1,3 млрд долл. экстренного финансирования от Международного валютного фонда.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина ожидает в ноябре начала программы с Международным валютным фондом объемом около 20 миллиардов долларов.

Всемирный банк 30 сентября объявил о предоставлении Украине дополнительных 530 млн долларов для решения немедленных потребностей.

На сегодня Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделены в полном объеме.