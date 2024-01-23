Сейчас идут переговоры по финансированию предусмотренных законодательных изменений.

В Сенате США работают над тем, чтобы заручиться широкой поддержкой соглашения о пограничной политике. Наступила финальная фаза переговоров, которая может стать решающей для достижения компромисса по утверждению помощи Украине, пишет Associated Press.

Отмечается, что основная группа участников переговоров почти два месяца работала в закрытом режиме над изменениями в пограничной и иммиграционной политике США.

Пока Палата представителей находится в отпуске, Сенат может ускорить продвижение инициативы на этой неделе. Но лидеры республиканцев заявили, что не ожидают голосования на этой неделе, поскольку переговоры перешли к финансированию указанных изменений.

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"Сенаторы-республиканцы хотят продемонстрировать мощную поддержку законопроекта со стороны республиканской партии, чтобы оказать давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона и заставить принять изменения", – говорится в статье.

Также указано, что пакет чрезвычайного финансирования задерживается в Конгрессе уже несколько месяцев после того, как республиканцы настояли на том, чтобы в него также были включены изменения в пограничной политике. В то же время президент Джо Байден также четко дал понять, что он готов работать с республиканцами над вопросом безопасности границ.

"Мы все в демократической партии серьезно настроены на то, чтобы что-то сделать.. Это, безусловно, еще не завершено", – указал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Авторы статьи подчеркивают, что еще неизвестно, будет ли достаточно изменений в пограничной политике, которые были обсуждены в частном порядке с высокопоставленными должностными лицами Белого дома, чтобы удовлетворить большинство сенаторов-республиканцев. В то же время демократы беспокоятся, не повредит ли пограничная политика мигрантам, ищущим убежища в США.

В агентстве добавили, что группа в основном достигла договоренностей по изменениям в политике, но 22 января работала с ассигнованиями Сената, чтобы определить уровни финансирования программ. Байден запросил 14 миллиардов долларов в пакете национальной безопасности для укрепления иммиграционной системы. Но предложение сената также предполагает расширение программы, которая отслеживает мигрантов с помощью электронного наблюдения.

Также речь идет о праве федеральных органов высылать мигрантов на границе при превышении количества нарушений. Переговоры также были осложнены требованиями республиканцев ограничить возможности исполнительной власти впускать мигрантов с помощью исключений из иммиграционного законодательства, называемых гуманитарным условно-досрочным освобождением.

По словам авторов публикации, Конгресс не вносил существенных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство на протяжении десятилетий. Демократы сетуют на решение республиканцев привязать помощь Украине к изменениям в пограничной политике.

"Будущее войны в Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске", – сказал Шумер.

Помощь США для Украины

Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет о дополнительной помощи союзникам на $106 млрд. Около $61,4 млрд из них предусмотрены Украине.

По словам президента Польши Анджея Дуды, помощь США - "единственная надежда на победу Украины в войне с РФ и способ избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

Президент США Джо Байден 19 января подписал утвержденный обеими палатами Конгресса закон о финансировании правительства и предотвращении шатдауна без помощи Украины.

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