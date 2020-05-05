Министр экономики рассказал об условиях льготных кредитов для бизнеса

Кабмин представил видение того, как поддерживать предпринимателей во время кризиса.

Программа льготного кредитования "Новые деньги" предполагает выдачу заемных средств для микро- и малых предпринимателей Украины под 3% на 2 года.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, представляя меры правительства по поддержке бизнеса в условиях карантинных ограничений.

Кроме этой программы, Кабмин планирует продлить мораторий на проверки малого бизнеса, обсудить вопрос уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с Минфином и Минсоцполитики "по поиску комплексного сбалансированного решения", а также продолжить программу льготного кредитования "5-7-9".

Как сообщал УНИАН, 23 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров презентует новую программу льготных кредитов для бизнеса "Новые деньги".

"Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, до 3% процентная ставка, также отсрочка выплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам", - сказал премьер.