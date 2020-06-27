Кабмин определил график повышения "минималки" в Украине

С 1 сентября этого года минимальная зарплата будет увеличена до 5 тысяч гривень, с 1 января следующего года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

Правительство во исполнение задания президента определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.

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Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты.

Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, согласно которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривень, с 1 января следующего года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подчеркнул президент.

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