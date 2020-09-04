С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривень.

Запланированный в 2021 году рост минимальной зарплаты до 6500 грн не приведет к значительному росту цен.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это обоснованные расчеты, они не повлияют на разгон инфляции. На самом деле, эти два этапа повышения минимальной зарплаты могут повлиять на инфляцию до 1%. Сейчас у нас дефляция, когда у нас -0,2 и -0,4% инфляция. Во время экономического кризиса дефляционные процессы являются очень негативным показателем, так что естественная инфляция должна быть, это будет содействовать развитию экономики во время кризисных явлений", - сказал премьер.

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Он добавил, что незначительная инфляция от роста "минималки" позитивно повлияет на экономическое развитие.

"Потому рост минимальной заработной платы приведет к очень незначительной инфляции, которая очень позитивно повлияет на экономическое развитие, на развитие потребления, на разогрев экономики", - сказал Шмыгаль.

Повышение минимальной зарплаты в Украине

Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября.

В 2021 году минимальную зарплату планируют повысить до 6500 грн в два этапа.

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Автор: Дмитрий Шварц