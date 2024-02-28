По словам Данилова, сеть информаторов и агентов Москвы настолько обширна, что искоренить российское вмешательство невозможно.

Российские шпионы разработали инструменты искусственного интеллекта, которые Москва может использовать для вмешательства в выборы в Великобритании и США в масштабах, "экспоненциально больших", чем когда-либо прежде, предупреждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В интервью The Times Алексей Данилов заявил, что искусственный интеллект позволил России значительно активизировать дезинформационные кампании, призванные вызвать раскол и повлиять на общественное мнение, и что теперь у Москвы есть специальные подразделения, занимающиеся каждой европейской страной, где проходят выборы.

Ранее Москва полагалась на армии работников, вручную распространяющих дезинформацию в Интернете с "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. Теперь же всего два-три агента могут создать десятки тысяч похожих на подлинные фальшивых аккаунтов, сказал Данилов.

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Считалось, что способность России вмешиваться в дела иностранных государств и проводить операции была подорвана высылкой российских шпионов из посольств по всему миру. Но убийство летчика Максима Кузьминова в Испании стало суровым напоминанием, что Россия по-прежнему способна проводить смертоносные операции на чужой территории.

По словам Данилова, сеть информаторов и агентов Москвы настолько обширна, что искоренить российское вмешательство невозможно: "Студенты, жены, туристы - все они используются Россией для выполнения своих заказов за рубежом".

ФСБ имеет контакты с европейскими преступными группировками, и эти отношения упростились с появлением криптовалют, говорит Данилов. "В Кремле сидят преступники, и они используют преступников, чтобы те делали за них их работу. В стране царит криминал", - считает секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ходе киберкампании против Украины российские агенты еженедельно распространяют 166 миллионов дезинформационных сообщений на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Twitter.

Из них 36 миллионов на прошлой неделе были направлены на дискредитацию высших должностных лиц Украины; 23,5 миллиона - на раскол политического и военного единства; 51 миллион - на деморализацию армии; и 55 миллионов - на деморализацию общественности.

В качестве примера эффективности кампании по дезинформации Данилов привел западные СМИ, цитирующие ложные данные о потерях Украины, и протесты в связи с фальшивой информацией о мобилизации, которые возникли в созданных Россией Telegram-каналах.

Кибертерроризм РФ - детали

Правительство Великобритании обвинило ФСБ России в "попытках кибервмешательства" в британскую политику и СМИ. Под удар попали члены парламента, журналисты и другие лиц.

"Сегодня я могу подтвердить, что российские Федеральные службы безопасности, ФСБ, стоят за постоянными усилиями по вмешательству в наши демократические процессы. Они нацелились на членов этой палаты и палаты лордов. Они нацелились на государственных служащих, журналистов и НПО (неправительственные организации). Они нацелились на высокопоставленных лиц и организации с четким намерением - использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику", - цитирует представителя МИД Британии в Палате общин Лео Догерти.

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