Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины и активисты группы "BO Team" осуществили ряд кибератак по объектам государства-агрессора России. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины, сообщили в ГУР.

Так, отмечается, что в течение недели с 11 по 18 марта 2024 года:

атакованы ресурсы ПАО "Ростелеком" – выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ;

получен доступ к системе электронного документооборота "Правительства Белгородской области", осуществлены фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;

атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";

атакованы и уничтожены информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО "Томмолоко";

захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;

выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.

В украинской разведке подчеркнули, что нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов.

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Кибероперации ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ. Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Также ГУР организовало сбой в системе онлайн-голосования РФ. В частности, система онлайн-голосования на так называемых "выборах" президента в России не работала. В день голосования фиксировали серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой. Кибератаку организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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