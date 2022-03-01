Также состоялось доразмещение государственных облигаций сроком на два месяца.

Министерство финансов во вторник, 1 марта, провело первый аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа, привлекая 8,12 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения - март 2023 года.

Также состоялось доразмещение государственных облигаций сроком на два месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых.

Всего государство получит 8,14 млрд грн благодаря продаже облигаций.

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