Всего государство получит 8,14 млрд грн благодаря продаже облигаций / фото ua.depositphotos.com
Министерство финансов во вторник, 1 марта, провело первый аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа, привлекая 8,12 млрд грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.
Отмечается, что Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения - март 2023 года.
Также состоялось доразмещение государственных облигаций сроком на два месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых.
Всего государство получит 8,14 млрд грн благодаря продаже облигаций.