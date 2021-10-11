Прогноз выплат в 2021 году не изменился и составляет 596 млрд грн.

Министерство финансов повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 12,7 млрд грн – до 438,49 млрд грн.

Это указано в статистических данных, опубликованных на официальном сайте министерства.

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По данным Минфина, прогноз выплат в 2021 году практически не изменился и составил 596 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу – 446,05 млрд грн.

В то же время прогноз выплат по госдолгу в октябре-декабре этого года увеличен на 3,35 млрд грн - до 128,1 млрд грн.

Минфин прогнозирует выплаты по госдолгу в 2023 году в 340,96 млрд грн, а в 2024 году – в 325,8 млрд грн.

Госдолг Украины: что необходимо знать

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август этого года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.

По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.

Автор: Богдан Слуцкий