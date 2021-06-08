Этот проект соответствует курсу компании на создание нового экологически чистого производства.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» планирует строительство нового современного цеха холодной прокатки на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича стоимостью 1 миллиард долларов.

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» сообщил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Буквально на следующей неделе мы будем подписывать контракт – это строительство нового цеха холодной прокатки. Это уже на комбинате Ильича, миллиард долларов проект», - сказал Рыженков.

По его словам, этот проект соответствует курсу компании на создание нового экологически чистого производства.

«Именно в этом направлении мы идем. У нас вообще есть идея постройки нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали», - отметил Рыженков.

По его словам, в планах компании также масштабная модернизация "Запорожстали" и перенос производства из центра Мариуполя.

«Как бы мы ни старались, но завод в центре города – это, конечно же, всегда сложно с точки зрения техногенной нагрузки на город. Мы изучаем этот вопрос, чтобы в течение какого-то периода все-таки это производство можно было отодвинуть от центра города, создавая новые производства в новом месте», - сказал гендиректор.

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Автор: Иван Бойко