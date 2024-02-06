Там напомнили о системе автоматического бронирования, которая не так давно озвучивалась представителями правительства, и имела целью введение автоматического бронирования работников с учетом определенных критериев.

Ключевой задачей власти сейчас является создание действительно работающих, сбалансированных норм мобилизации, которые можно выполнить, и которые не будут парализовать работу части страны. Поэтому, по убеждению Европейской Бизнес Ассоциации, законопроект о мобилизации должен быть сознательно доработан, чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики.

"Важным является вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса. Сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом, экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса, для надлежащего функционирования экономики в стране, важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнули у ЕВА.

Там также напомнили о системе автоматического бронирования, которая не так давно озвучивалась представителями правительства, и имела целью введение автоматического бронирования работников с учетом определенных критериев.

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"Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - резюмировали в ЕВА.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было бы только работников с зарплатой от 35 тыс грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных как таковую, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".