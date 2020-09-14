С этой целью компания создала независимый Фонд взаимовыгодной экономики.

«Старая модель капитализма нуждается в эволюции — пришло время для нового плана развития», — такими словами Стивен Бэджер, директор Фонда взаимовыгодной экономики Mars и бывший Председатель совета директоров Mars Inc., начал свое обращение. По его убеждению, пандемия коронавируса открыла уникальную возможность для развития более устойчивой, инклюзивной экономики.

Созданный компанией Фонд взаимовыгодной экономики является независимым подразделением Mars Inc. и призван трансформировать устоявшийся подход к ведению бизнеса. Идея заключается в том, чтобы предприятия в своей деятельности также учитывали интересы общества, а не только собственные. По словам Стивена Бэджера, это положительно скажется как на мировой экономике и экологической ситуации, так и на самом бизнесе.

Основываясь на разработанном подходе, Mars Inc. изучает способы, как сделать больше для создания финансовой ценности компании, увеличить сплоченность сообщества, защитить и восстановить окружающую среду. В частности, Mars создал два подразделения Фонда: планируется, что первый будет предоставлять платные услуги для бизнеса, включая обучение руководителей и консультирование. А второй займется исследовательской и общественной работой.

«Мир находится на перепутье. Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, насколько сильно нарушены социальные и экономические модели. Очень важно учитывать нынешнюю ситуацию, чтобы построить будущее, которое устроит каждого из нас», — отметил Стивен Бэджер.

Это и есть принцип взаимовыгодной экономики — процветание за счет создания прочных взаимных выгод для людей и планеты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН