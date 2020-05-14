Ломбардам разрешат заниматься обменом валют

Также Нацбанк хочет обязать ломбарды поддерживать капитал на уровне до 5 миллионов гривень.

Национальный банк Украины планирует обязать ломбарды поддерживать капитал на уровне 500 тысяч гривень, а при наличии обособленных подразделений – не менее 1 миллиона гривень, а также установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 миллионов гривень.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, об этом говорится в обнародованной банком Белой книге "Будущее регулирования деятельности ломбардов", которая является пятым из шести запланированных секторальных документов, описывающих текущее состояние рынков, их проблемы и планируемые изменения в регулировании.

Также у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Кроме того, ломбарды имеют право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. При этом останется требование по кредитованию только под залог имущества.

Одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов.

Среди прочего НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.

"Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может", - сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, Нацбанк стремится повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. Рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

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И наконец, планируется упростить требования к ломбардам относительно помещения и места оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

Поскольку ломбарды не привлекают средства населения, основным видом надзора станет надзор за рыночным поведением, а преобладающей формой – безвыездный надзор.

В то же время, для создания благоприятных условий для развития рынка Национальный банк планирует четко урегулировать и расширить источники финансирования ломбардов, дополнительно позволив привлекать средства у аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от юридических и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

"Внедрение изменений потребует усилий от участников рынка, поэтому сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями определятся только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования", - сообщили в НБУ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно закону, надзор и регуляция около 1900 страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.