Нацбанк повторил рекомендацию использовать безналичные расчеты.

Национальный банк увеличил лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте.

Как указано на сайте НБУ ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте увеличен с 30 до 100 тысяч гривен (в эквиваленте).

"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", - говорится в сообщении.

В то же время ежедневный лимит в 100 тысяч гривен на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается в силе.

За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тысяч гривен в месяц. В то же время оплата товаров, работ и услуг с использованием платежных карт за рубежом и в Украине и в дальнейшем будет осуществляться без ограничений. Нацбанк повторил рекомендацию использовать безналичные расчеты.

"Соответствующие уточнения призваны предотвратить вывод капитала за границу в значительных объемах", - отметили в НБУ.

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