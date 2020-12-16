В банк введена временная администрация сроком на один месяц.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал процедуру выведения неплатежеспособного банка "Мисто Банк" с рынка.

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Как сообщила пресс-служба фонда, с 15 декабря 2020 по 14 января 2021 года в банке вводится временная администрация.

Отмечается, что уполномоченным лицом ФГВФЛ с делегированием всех полномочий временного администратора АО "Мисто Банк" сроком на один месяц назначена начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Виктория Степанец.

Как сообщили в фонде, информация о дате начала и порядке выплат вкладчикам банка будет размещена на сайте ФГВФЛ и "Мисто Банка".

Что этому предшествовало

Правление Национального банка Украины 14 декабря приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

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Автор: Екатерина Жирий