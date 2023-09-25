По данным Минфина, полученные средства помогут Украине обеспечивать приоритетные расходы госбюджета.

Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании, которые пойдут на возмещение расходов государства по выплате июльских пенсий.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

"Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine. Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года", - отметили в Минфине.

Видео дня

По словам министра финансов Сергея Марченко, благодаря предоставленным средствам Украина может сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы госбюджета.

Также в министерстве напомнили, что с февраля 2022 года Украина получила финансовую помощь от Великобритании в размере 1,6 млрд долларов.

Пенсии в Украине

С 1 марта 2024 года состоится индексация пенсий, особенностью которой станет введение балльной системы. Идея состоит в том, чтобы уравнять различия между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно.

При этом будут высчитываться ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд учитывая соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране.

Если украинец платил взносы из зарплаты, которая была средней по стране, то он получит 10 баллов, если выше средней зарплаты – больше 10, если меньше средней – меньше 10. Далы эти баллы будут ежегодно перечисляться уже в пенсию – в соответствии с актуальной средней зарплатой будут устанавливать соответствующий размер пенсии.

22 сентября 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине изменят систему начисления пенсий и сколько будут получать пенсионеры.

Вас также могут заинтересовать новости: