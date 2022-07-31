В Нацбанке назвали этот шаг оправданным в сегодняшних условиях.

В условиях войны в Украине на валютном рынке необходима дисциплина, а также соблюдение норм законодательства и регуляторных актов. Это и стало основной причиной, почему НБУ принял решение о запрете обменным пунктам выставлять данные о курсе на улице.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Нацбанк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо", – отметил он.

Данилишин назвал этот шаг оправданным в сегодняшних условиях. Вместе с тем, глава Совета НБУ подчеркнул, что "никаких оснований для валютной паники нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Он отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" курс на 25% до 36,6 гривень за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность", - написал он.

Отметим, по состоянию на 31 июля 2022 курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 15 копеек - до 41,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна осталась на уровне предыдущего показателя - 42,00 грн/евро.

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