В Украине укрепился курс гривни

Доллар подешевел до 27,12 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения укрепилась к доллару на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, по состоянию на 7 июля Регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2712,69 (6 июля – 2717,16)

100 EUR – 3072,26 (6 июля – 3050,69).

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,17 гривни/доллар, то есть гривня после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На пятницу, 3 июля, Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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